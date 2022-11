Di Maio, stipendio da 12mila euro? Quelle (brutte) voci su Mario Draghi

20 novembre 2022 a

Paracadutato in Europa come inviato Ue nel Golfo Persico. Insomma, Luigi Di Maio resta fuori dal Parlamento e si ricicla alla grande: stipendio di 12mila euro netti al mese. Una nomina a cui il governo Meloni è contrario e che fa molto discutere. Con quali meriti l'ex grillino potrebbe incassare quella cifra?

Dietro alla nomina, la manina del Pd: in caso di mancata elezione dopo la scissione dal M5s per sorreggere il governo Draghi, qualcosa a Di Maio sarebbe dovuto tornare. Ma non solo: secondo affaritaliani.it, ci sarebbe anche la mano proprio di Mario Draghi. Se le cose fossero andate male, questo il presunto accordo, sarebbe scattato il paracadute europeo da 12mila euro. E così è stato.

Se così fosse, non sarebbe un gran colpo d'immagine per Draghi: affaritaliani.it parla apertamente di "figuraccia". Di sicuro c'è che a Giggino sono bastati due mesi lontano dai radar per poi tornare in pompa magna, "selezionato" - su commissione? - da Josep Borrel, alto rappresentante Ue, che lo ha messo in lista per il ruolo di inviato nel Golfo Persico. Sarebbe tutto già deciso, ma l'ultima parola sulla nomina di Di Maio spetta al Consiglio, ovvero agli Stati membri della Ue. Ma il finale appare scontato...