Matteo Salvini, Sorgi: "Sogno americano", l'obiettivo del leghista

Marcello Sorgi ha deciso di dedicare il suo editoriale del sabato su La Stampa a Matteo Salvini e al contatto avuto via Twitter con Elon Musk. Si tratta di un fatto “politico e psicologico” che merita un approfondimento e che secondo Sorgi rappresenta un indizio verso la direzione che sta prendendo “mister Tesla”, che per alcuni starebbe “accarezzando il sogno di presentarsi alle prossime elezioni presidenziali Usa nel 2024”.

“Esageratamente decisionista -scrive Sorgi riguardo a Musk - prima di conoscere a fondo l’azienda che ha comperato, è stata la drastica ristrutturazione che ha visto in pochi giorni messi alla porta oltre tremila dipendenti, a cui se ne sono aggiunti un migliaio contrari alle decisioni del capo e strategici per il funzionamento della rete, che potrebbero determinare un blocco di Twitter. E fuori da qualsiasi regola - ma dichiaratamente politico e insieme economico, dato che conta milioni di follower - il referendum sulla riammissione di Trump, escluso dal social dopo il tentato colpo di stato del gennaio 2021, di cui l’ex-presidente è ritenuto responsabile”.

Elon Musk, il cortocircuito: fa cose di sinistra ma i compagni sbroccano

“Paradossalmente - ha aggiunto Sorgi - tutto ciò che sta lasciando sconcertati i frequentatori abituali di Twitter, oltre ai dirigenti dell’azienda che hanno deciso di lasciare, piace molto a Salvini. Possedere un social, farne quel che si vuole senza alcun controllo (almeno per ora), usarlo per i propri obiettivi. È questo che affascina il Capitano, che s’è spinto a invitare Musk al ministero, ricevendone la promessa che verrà. Una foto-opportunity che Salvini - ha chiosato - non vede l’ora di aggiungere al suo album digitale”.