Maroni, Giorgetti: "Non ho ricevuto risposta", la rivelazione straziante

Giancarlo Giorgetti si commuove in conferenza stampa. Il ministro del Tesoro ha voluto ricordare Roberto Maroni scomparso questa notte dopo una lunga malattia. Il titolare di via XX Settembre ha voluto sottolineare il lavoro dell'ex presidente della Regione Lombardia dietro le quinte. Una lavoro incessante che ha dato i suoi frutti anche in questa manovra: "Alcuni meriti sono proprio di Bobo".

Poi Giorgetti ha voluto ricordare in modo chiaro gli ultimi contatti avuti con l'ex ministro degli Interni: "Gli ho scritto qualche giorno fa ma non ho mai ricevuto risposta. Ecco, oggi ne abbiamo tutti capito il motivo", ha raccontato il ministro con la voce rotta dall'emozione. Giorgetti e Maroni hanno condiviso un lungo percorso politico nella Lega. Quella Lega che è diventata una costante di governo e che adesso esprime un vicepremier e un ministro del Tesoro in ruoli chiave per questo governo di centrodestra. Giorgetti è apparso molto scosso per la morte di un amico e di un collega. Il legame che li univa non si spezzerà mai nonostante questa morte prematura che ha letteralmente sconvolto il mondo della politica. La morte di Maroni ha lasciato un dolore immenso sia tra gli alleati che tra gli avversari politici. Del resto era stimato anche a sinistra. Nel suo percorso politico ha portato avanti diverse battaglie e va detto: le ha vinte tutte.