Zverev? "Sempre così": la rosicata dopo il ko con Musetti

Alexander Zverev ha cominciato gli ATP di Roma con una vittoria in scioltezza contro l’argentino Carabelli ed è andato avanti con decisione, ma, ai quarti di finale, ha sbattuto contro l’ostacolo Musetti e ora per il tedesco la delusione è palpabile, soprattutto dopo la battaglia vinta con Fils e nella consapevolezza che, da lunedì prossimo, scalerà dal secondo al terzo gradino del podio, scavalcato da Alcaraz.

Sul Centrale del Foro Italico il tedesco si è dovuto arrendere in due set a un avversario in grande forma e, soprattutto, più abile sulla superficie rossa, con caratteristiche più pesanti e un campo lento.

Per di più, ci si sono messe anche le “palle” che Zverev, per essere docili, non ama per niente, come da lui stesso ammesso nella conferenza post-match: “Le palle erano un disastro oggi, veramente troppo grandi. È da tre o quattro anni che ne parliamo, ma il problema persiste. Giochiamo con certe palle a Montecarlo, Madrid, Monaco, poi arriviamo a Roma e cambia tutto. Qui sono enormi, difficili da spingere, difficili da mandare fuori dalla racchetta. Per chi, come me, cerca punti rapidi col servizio e con colpi aggressivi, non è semplice. Ho avuto quattro set point nel primo set, tutti sul mio servizio. Di solito, in quelle situazioni, quel set lo porto a casa. Ma oggi è stato difficile".