CartaBianca, Boldrini: "Ong diffamate", l'ultima sparata

Laura Boldrini ha la memoria corta, cortissima. Ospite di CartaBianca nella puntata di martedì 22 novembre su Rai3 la deputata del Partito democratico difende le ong. Anzi, si spinge addirittura oltre arrivando ad affermare che "è diffamazione dire che le navi delle Ong si mettono d’accordo con gli scafisti". Eppure qualcosa le sfugge. Nel non lontano marzo 2021, la Procura di Trapani ha indagato ben 21 persone tra comandanti, capimissione e legali rappresentanti di "Save the children" e "Medici senza frontiere". Le accuse sono delle più pesanti, ossia: soccorsi concordati con i trafficanti, scafisti presi a bordo, segnali di presenza con le luci delle navi, transponder per la localizzazione spenti, barche e persino salvagenti riconsegnati alle organizzazioni criminali. Tutto quello che la Boldrini ha liquidato come "diffamazione" nel salotto di Bianca Berlinguer.

Peccato però che a riprova della Procura ci fossero anche foto e filmati realizzati da un agente di polizia sotto copertura e le perizie tecniche sugli apparati di comunicazione e sui diari di bordo. In ogni caso quello dell'immigrazione è un chiodo fisso per l'ex presidente della Camera. Sempre a CartaBianca, solo 7 giorni fa, la Boldrini gettava fango sul governo Meloni impegnato in un braccio di ferro con la Francia. "Si scaglia contro le ong - diceva - perché la sua politica migratoria è inesistente e perché deve distogliere l’attenzione dalle vere emergenze del Paese. Il 90 per cento degli sbarchi non riguarda navi ong. Nei rapporti con la Francia è emersa tutta l’impreparazione diplomatica dell’esecutivo".

Proprio l'operato delle organizzazioni non governative aveva messo a confronto la dem e Bruno Vespa. Il primo, convinto che "non possiamo consentire che le navi facciano il loro comodo". La seconda ancora una volta dell'idea che sia "falso che Ong e scafisti si diano appuntamento. Non ci sono evidenze in merito. C'è un aereo umanitario che sorvola il Mediterraneo per monitorare le emergenze". Ma le toghe la vedono diversamente.