Gasparri scatenato dopo "Striscia": come vuole affondare Soumahoro

Maurizio Gasparri, sul caso di Aboubakar Soumahoro, vuole vederci chiaro. Soprattutto "dopo aver visto il servizio dell'inviato di Striscia la Notizia Pinuccio, trasmesso su Canale 5 nell'ambito della nota trasmissione nella puntata di martedì 22 novembre", ha annunciato il senatore di Forza Italia, "ho depositato una ulteriore interrogazione sulle vicende che riguardano i possibili casi di sfruttamento di lavoratori stranieri impegnati nel settore agricolo a Latina e altrove. Si tratta delle vicende sulle quali ci sono state polemiche che hanno interessato il neo deputato Aboubakar Soumahoro".

Perlatro, ha aggiunto Gasparri, "ho appreso con meraviglia dalla lettura dei giornali che la formazione politica di cui fa parte si sta interrogando sulla compatibilità di alcune sue condotte con l'appartenenza a quelle stesse organizzazioni politiche della sinistra. Ho chiesto quindi di sapere se, rispetto all'accusa di due ex soci del deputato nella Lega Braccianti, i ministeri competenti intendano fare chiarezza sui fondi raccolti che dovevano essere impiegati per sostenere i lavoratori in difficoltà e che in parte, circa 180 mila euro, non sarebbero stati rendicontati".

Quindi, conclude il senatore di Forza Italia, "oltre ad aver chiesto di far chiarezza anche sulle vicende di sfruttamento denunciate nel servizio, ho chiesto anche e se la Lega Braccianti abbia ottenuto altri contributi pubblici e eventualmente come siano stati spesi".