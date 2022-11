Fano, La Russa depone rose rosse per Anastasiia

25 novembre 2022 a

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha deposto un mazzo di rose rosse davanti all’abitazione, a poche centinaia di metri dal centro di Fano, dove il 14 novembre scorso Anastasiia Alashri, 23enne di Kiev, è stata uccisa a coltellate dal marito dal quale stava separandosi. L’abitazione della coppia, dalla quale la giovane ucraina era andata via, è ancora sotto sequestro. Alla breve cerimonia, erano presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, il deputato Mirco Carloni, il prefetto di Pesaro Urbino, Tommaso Ricciardi. "Ho avuto modo di dire al Senato e anche ieri nella cerimonia della Commissione senatoriale che la questione dei femminicidi, non può essere vista come qualcosa che riguarda le donne. Sbaglia chi la veda così. Riguarda semmai soprattutto gli uomini. Sono loro che devono imparare il valore del rispetto", ha affermato La Russa. "Dalla nuova Commissione bicamerale mi aspetto conoscenza - ha detto La Russa - perché per combattere i fenomeni non bastano le leggi e l’efficienza delle forze armate, che ovviamente ringrazio. Mi aspetto che dalla conoscenza del fenomeno, statistiche comprese, nasca la possibilità di combatterlo meglio".