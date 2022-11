Zona Bianca, Santanchè smaschera la sinistra: "Ecco perché sono disperati"

28 novembre 2022 a

"Difendono le donne e poi attaccano la prima donna presidente del Consiglio": Daniela Santanchè, ospite di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca su Rete 4, ha difeso Giorgia Meloni, presa di mira nei giorni scorsi proprio durante il corteo contro la violenza sulle donne a Roma. "Cosa si può dire se non che c'è un accanimento, grande disperazione per il fatto che una donna di destra è riuscita a essere prima capo di un partito di destra e poi a convincere gli italiani a votarla, facendo sì che il nostro partito fosse il primo, e a farla diventare il primo presidente donna", ha proseguito la ministra del Turismo.

"Tutto il resto non sono neanche opinioni, sono falsità - ha continuato la Santanchè in collegamento con la trasmissione -. Fanno una brutta figura, fanno emergere tutto il loro odio - quello che dicevano che avevamo noi - nei confronti di una donna presidente del Consiglio. Io credo che tutte le donne d'Italia, a prescindere dall'appartenenza partitica, dovrebbero vederlo come un grande risultato, perché sembrava una cosa impossibile avere una donna presidente del Consiglio".

Proprio questo starebbe facendo impazzire la sinistra, secondo la ministra: "Capisco la loro disperazione, perché si sono sempre riempiti la bocca di politica al femminile... e invece le donne di sinistra sono abituate ad avere incarichi per scelta di uomini. Qua abbiamo una donna che è presidente del Consiglio non perché l'ha deciso un uomo, ma per la sua capacità, la sua caparbietà, il suo studio, la sua competenza. A sinistra sono disperati perché loro pensavano che noi di destra non riuscissimo mai a farla questa rivoluzione".