Calderoli, il piano per ripristinare le Province: cosa può cambiare

Roberto Calderoli è intervenuto all’evento Lombardia 2030, organizzato all’Hangar Bicocca. Ovviamente il ministro ha parlato soprattutto di autonomia, ma ha anche lanciato una nuova proposta: “Credo che sia necessario ricreare il soggetto provincia, con il presidente che dovrebbe essere eletto in modo diretto. Purtroppo moltissimi Comuni in Italia e in Lombardia hanno dimensioni ridotte e si sono trovati in difficoltà con la soppressione delle province”.

Quest’ultime "potevano svolgere funzioni per conto dei Comuni più piccoli”, quindi secondo Calderoli “la ridefinizione di un soggetto intermedio fra Regioni, Comuni grandi e piccoli è qualcosa di determinante”. Poi il ministro ha fatto il punto sulla “nave” autonomia: “Siamo appena partiti dal porto, mi auguro di ritrovarmi in alto mare in senso positivo. È chiaro che quello che ci attende non è un percorso semplice, una Costituzione che attende da 21 anni di essere attuata. Da una parte le legittime rivendicazioni di alcune Regioni che vedono nell'autonomia differenziata un'ulteriore possibilità di crescita e di successo”.

"Credo - ha aggiunto il ministro - che il cittadino lombardo, veneto o calabrese debba sapere che nel momento in cui quella competenza venga trasferita alle Regioni che cosa possa pretendere da quella Regione e quindi una garanzia che sia veramente tale per tutti. E a fianco di questo la definizione dei costi e fabbisogni standard per valutare come si amministra, se si amministra bene o male e dopo ci sarà quella trasparenza che credo sia auspicata da parte di tutti. Una bella battaglia".