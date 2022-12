Vigilanza Rai, Dago-bomba: "Accordo Pd e M5s, chi ci piazzano"

06 dicembre 2022 a

a

a

Pd e M5s hanno trovato un accordo sulla presidenza del Copasir e non solo. Mentre è stata ufficializzata l'elezione del dem Lorenzo Guerini, che sarà alla guida del Copasir, pare che nel frattempo si sia trovata la quadra anche sulla Vigilanza Rai. Secondo quanto riportato da Dagospia, pare che alla fine a spuntarla sarà Riccardo Ricciardi, grillino e fedelissimo sostentitore del leader Giuseppe Conte.

Tornando al Copasir, vicepresidente è invece Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia. Per Guerini, comunque, si tratta di un bis, visto che aveva già guidato il Comitato parlamentare di controllo sull'intelligence nella prima parte della scorsa legislatura. Se l'indiscrezione di Dago si rivelasse vera, l'unico partito dell'opposizione a essere rimasto a boccasciutta da questo giro di nomine sarebbe il cosiddetto Terzo Polo di Carlo Calenda.

Il leader del Terzo Polo ne aveva parlato già a ottobre, quando in ballo c'erano le vicepresidenze in Parlamento. Poco prima del voto, infatti, prevedendo quello che poi sarebbe effettivamente successo, Calenda scrisse: "Se il Pd e il M5s , come sembra, faranno l’accordo per spartirsi tutte le VicePresidenze di Camera e Senato destinate all’opposizione, noi non parteciperemo al voto. Se questo accordo si materializzerà, la scelta del PD in termini di alleanze sarà evidente".