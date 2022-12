Matteo Salvini, video choc: i tifosi del Marocco sfasciano tutto

07 dicembre 2022 a

a

a

Il Marocco entra nella storia battendo la Spagna ai Mondiali di calcio in Qatar. Ed ecco che subito nelle città italiane migliaia di marocchini scendono in piazza a festeggiare. Eppure, come mostrato da alcuni video pubblicati da Matteo Salvini, non sempre le esultanze sono state pacifiche. A Milano, la questura è intervenuta nel tardo pomeriggio in corso Buenos Aires con gli agenti della polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri per incanalare oltre mille tifosi festanti che si sono riversati in strada al termine della gara.

Già in Gae Aulenti trecento tifosi si erano radunati per seguire la partita sul maxischermo e altrettanti avevano affollato i locali in Porta Venezia prima di percorrere in festa il corso principale, accendendo fumogeni e congestionando il traffico nell'area circostante. Se però la Questura - stando a quanto riportato da Repubblica - non ha segnalato "disordini o criticità", i filmati del leader della Lega dicono altro. "Il Marocco - spiega il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture - elimina la Spagna, così 'festeggiano' a Milano… Mi auguro che i responsabili vengano identificati e ripaghino tutti i danni". E come lui sono tanti gli utenti che riportano immagini di lancio di bottiglie o prese a calci di divanetti. Traffico in tilt e piazze occupate anche a Firenze e Torino.

A intervenire però c'è Selvaggia Lucarelli che pubblica il video dei tifosi in corso Buenos Aires con a corredo la seguente didascalia: "Il Marocco accede ai quarti di finale, i tanti residenti originari del Marocco festeggiano in Corso Buenos Aires. Alcuni dei commenti ai video". E nei commenti spuntano insulti agli esultanti.