Sallusti, l'intrigo che scuote la banda degli onesti sinistri

Se non fosse una tragedia verrebbe da ridere. Mentre la sinistra in Italia si batte contro l'innalzamento del tetto del contante, a favore delle Ong e contro il garantismo, la polizia belga ha messo in stato di fermo un ex eurodeputato del Pd, ex sindacalista Cgil e membro di una importante Ong per corruzione e possesso non giustificato di contante per un ammontare di cinquecento mila euro. Lui si chiama Antonio Panzeri, pezzo forte della sinistra milanese oggi vicino al partito di Speranza, e la vicenda riguarda un intrigo internazionale con al centro il Qatar e le sue pressioni per difendere in Europa l'immagine dei mondiali di calcio. La battuta quindi viene fin troppo facile: per la sinistra il giusto tetto al contante è di cinquecentomila euro, ma al di là delle freddure questa vicenda prova che non sono i tetti, e neppure i pos e le carte di credito, a fare onesti gli uomini.

Chi sceglie l'illegalità lo fa a prescindere dai limiti e dalle conseguenze che la legge gli prospetta altrimenti avremmo risolto da quel dì il cancro della violenza e dell'illegalità. E neppure essere di sinistra e a parole difensore dei diritti degli ultimi - quello della famiglia Soumahoro è un altro recente caso di scuola - è garanzia di onestà e moralità. Che la si smetta quindi di dividere il mondo e gli italianipolitici e cittadini - tra puri e impuri, dove ovviamente i primi sarebbero coloro che si collocano a sinistra e i secondi tutti quelli che si professano di destra.

È vero che l'occasione fa l'uomo ladro ma non è vero che tutti gli uomini diventano ladri alla prima occasione. E siccome una legge fondamentale della fisica dice che in natura è vero solo ciò di cui è vero il contrario, possiamo dire con ragionevole certezza che non è vero che più libertà uguale più corruzione, cosa provata anche dal fatto che i paesi più corrotti al mondo sono quelli con regimi totalitari, peraltro quasi tutti di sinistra, nei quali lo Stato controlla ogni passo dei suoi cittadini e impone loro regole ferree. Ecco, il caso Panzeri ci dovrebbe fare riflettere su quanto sia stupido far passare piccole libertà economiche quotidiane - quale per esempio è l'uso del contante - per attentati alla legalità e complicità con il malaffare, perché si finisce inevitabilmente nella metafora della pagliuzza e della trave o se volete del dito e della luna.