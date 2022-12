Crosetto, "ho letto una cosa curiosa": il siluro che cancella la sinistra

10 dicembre 2022 a

"Leggo molte polemiche sul 'record' italiano per l’evasione IVA": Guido Crosetto interviene su una delle questioni più dibattute degli ultimi giorni. E lo fa su Twitter, dove scrive: "La cosa curiosa è che sono polemiche che arrivano da parte di chi ha governato negli ultimi 10 anni, rivolte a chi sta governando da 50 giorni". Il riferimento del ministro della Difesa è a chi da giorni si scaglia contro il governo, accusandolo di strizzare un occhio agli evasori.

Crosetto, però, fa notare che il rapporto della Commissione europea sull'evasione del gettito Iva, che vede l'Italia indossare la maglia nera, non si basa certo sui dati del governo di Giorgia Meloni, che siede a Palazzo Chigi da poco più di un mese. A commentare la notizia sul record italiano è stato nei giorni scorsi anche il leghista Claudio Borghi: "Ma come? Con i limiti al contante più bassi d'Europa, la fattura elettronica e il pos non avrebbe dovuto esserci nemmeno l'ombra dell'evasione! Come dite? Non dipende da quello? Ah...".

La stessa Meloni non avrebbe reagito bene alle polemiche degli ultimi giorni. "Non possono certo dire che pure questo è colpa nostra", avrebbe detto dopo la notizia sul rapporto sull'evasione. Lo ha rivelato La Stampa in un retroscena. Il rapporto della Commissione Ue presentato dal commissario all’economia a Bruxelles Paolo Gentiloni assegna all’Italia il primato in Europa con 26,2 miliardi di evasione Iva. La presidente del Consiglio ce l’avrebbe anche con lui, perché "sa benissimo che se il sistema fiscale non funziona la responsabilità è dei governi precedenti. Noi siamo appena arrivati", avrebbe detto secondo il racconto di una fonte al quotidiano.