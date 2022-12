Sergio Mattarella, "positivo al Covid": ecco come sta

10 dicembre 2022 a

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è risultato positivo al Covid. Lo si legge in una nota diffusa dal Colle. Dal Quirinale fanno sapere che il capo dello Stato "si è sottoposto a un tampone" che ha dato esito positivo. "È stato quindi necessario - continua il comunicato - rinviare gli impegni dei prossimi giorni". La nota, poi, rassicura sulle condizioni di salute di Mattarella: "Il presidente, tranne qualche linea di febbre, è sostanzialmente asintomatico e continua a occuparsi dei suoi compiti, pur isolato nell'appartamento del Quirinale".

L’ultimo impegno istituzionale del capo dello Stato è stata la presenza alla prima del Teatro alla Scala di Milano. Un'occasione nella quale il presidente ha ricevuto un lunghissimo applauso da parte del pubblico in platea. Il prossimo appuntamento invece, come si legge sul Fatto Quotidiano, era fissato per lunedì 12 dicembre alle ore 11.30 nella Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia. Lì Mattarella avrebbe dovuto partecipare alla inaugurazione dell’anno accademico 2022/2023 della Scuola.

Ieri anche la premier Giorgia Meloni ha dovuto rinviare un impegno per problemi di salute. Nel suo caso, però, non si tratta di Covid, ma solo di influenza, come ha chiarito Palazzo Chigi. La presidente del Consiglio avrebbe dovuto partecipare al vertice Med 9 di Alicante. Viste le sue condizioni, però, la delegazione italiana è stata guidata dal vicepresidente e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.