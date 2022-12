Crosetto insultato dalla prof: "Va in giro ad infettare". La replica strepitosa

14 dicembre 2022 a

Da quando è diventato ministro, Guido Crosetto è ovviamente meno presente su Twitter, ma stavolta si è sentito in dovere di intervenire per placare una polemica che stava montando. Tutto è partito da un tweet del giornalista Simone Alliva: “Con la febbre alta il ministro della Difesa Crosetto è alla Camera per le comunicazioni sugli aiuti militari all'Ucraina. Stamattina il ministro era intervenuto al Senato con la febbre a 39”.

Tra le risposte, spiccava quella di una docente universitaria: “Non andare in giro a infettare altri è una semplice pratica di civiltà e di buonsenso che nei paesi più avanzati viene fortemente raccomandata. Qui invece si crede ancora che faccia colpo, che sia un segno di tempra virile. Poverelli”. È così arrivata la replica di Crosetto: “Febbre, non peste. Solo per senso del dovere e rispetto istituzionale. A distanza di 20 metri, con mascherina. Incredibile che livello possa far raggiungere il pregiudizio distorto. Mi auguro non insegni con questo approccio”.

Tra l’altro il ministro nella comunicazioni Aula al Senato ha ribadito ancora una volta la linea del governo Meloni, che è la stessa di quello precedente presieduto da Draghi: “Gli aiuti militari all’Ucraina finiranno quando ci sarà un tavolo di pace. Non esiste altra possibilità che supportare l'Ucraina affinché possa difendersi e costruire le condizioni per un tavolo di pace nel quale non sia l'invasore a dettare le condizioni".