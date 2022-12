Omnibus, Santanchè fa ri-impazzire la sinistra: "Una cosa normale"

15 dicembre 2022 a

"Sto parlando con tutte le associazioni di categoria, che conoscono bene i temi e le istanze legate al turismo": Daniela Santanchè, ospite di Omnibus su La7, ha raccontato come sta andando al dicastero del Turismo da lei guidato. "Tante sono le cose da fare - ha spiegato - già in legge di Bilancio siamo riusciti a mettere dei provvedimenti importanti. La voglia di Italia in tutto il mondo è tantissima". Alla domanda sui rincari, che non permettono a tutti di fare delle vacanze, la Santanchè ha risposto: "Non sono favorevole ai bonus, ma a degli interventi che siano strutturali. Nella legge di Bilancio abbiamo messo delle risorse per far fronte all'aumento delle bollette e questo è assolutamente trasversale, vale sia per le attività imprenditoriali che per le famiglie. Abbiamo messo a disposizione un fondo importante per il turismo della montagna e anche altre risorse per gli impianti sciistici, abbiamo tolto la tassazione sulle mance dei camerieri".

"Volevo chiederle di chiarire quella che lei stessa ha definito una provocazione sulle spiagge libere", è intervenuta poi la conduttrice. Il riferimento è a quando la ministra, riferendosi alle spiagge libere, ha parlato delle necessità di ripulirle: "Intanto non è una delega che mi appartiene e quindi è giusto che ne parli il ministro Musumeci. Io ho detto una cosa banale, penso che la maggioranza degli italiani la pensi esattamente come me".

La Santanchè, poi, ha spiegato anche qual è il suo obiettivo: "Io comunque voglio dare un servizio migliore a chi magari ha meno possibilità, perché tutti abbiamo il diritto di stare su una spiaggia pulita e attrezzata. Non ho detto di privatizzare ma di attrezzare, ho detto che sulle spiagge libere spesso di notte ci sono anche i tossicodipendenti, basta andare a vedere. La mattina trovi bottiglie di birra, vetri, lattine. Le sembra una cosa scandalosa? Dire che vorrei dare anche a chi ha meno possibilità delle spiagge attrezzate? Non mi sembra una bestemmia, ma una cosa normale. Ho detto una cosa normale, cerchiamo di non strumentalizzare".