Giulio Tremonti, lo sfogo: "Con Monti l'Italia è diventa un piatto sul menù"

Si festeggia in Piazza del Popolo a Roma, dove Fratelli d'Italia è impegnata per la tre giorni in occasione del compleanno del partito. Oltre a Giorgia Meloni e i ministri di FdI, sul palco sale Giulio Tremonti. Il presidente della Commissione Affari esteri e comunitari della Camera, partecipando al dibattito sul "ruolo dell'Italia dopo l'invasione dell'Ucraina", ha esultato: "Oggi con questo governo è tornata la politica".

Tornando al passato l'ex ministro nel governo Berlusconi ricorda come "nel 2011 l'Italia ha perso il posto a tavola ed è diventata pietanza scritta sul menu, come avvenuto con il governo Monti, con la chiamata dello straniero, il primato della tecnica sulla politica". In sostanza Tremonti accusa la politica di sinistra di giocare contro il proprio paese, di fare sistematicamente sponda rispetto ad altre capitali.

Sceso in campo a favore del centrodestra (Tremonti si è candidato con FdI), non è la prima volta che il deputato si scaglia contro il Partito democratico. Già in campagna elettorale Tremonti ha accusato Enrico Letta e dem: "Dal lato del centrodestra ci sono alcune discussioni e stanno fabbricando il programma, dal lato della sinistra c'è solo la negazione della legittimità degli altri - ha detto -. Questo lo trovo francamente inaccettabile, dovrebbero cambiare strada. Tu puoi avere un argomento, l’altro un argomento più giusto e buono e lo difende, ma il fatto che la campagna sia partita in termini così violenti, non sugli argomenti e le posizioni degli altri, ma contro il fatto che sono gli altri". E ancora: "È un segno di debolezza, ma soprattutto un limite della nostra democrazia. Una democrazia funziona se il confronto avviene con reciproco riconoscimento e dal lato del centrosinistra c’è molta violenza, una cosa che non c’è da parte del centrodestra fino ad ora".