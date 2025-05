FdI inchioda la sinistra con un video: "Ecco chi sono"

"Rancorosi e nervosi perché ogni loro pronostico è stato smentito dal Governo Meloni. Questa è la sinistra italiana. Andiamo avanti, con orgoglio": Fratelli d'Italia lo ha scritto in un post sui social allegando il video di tutti momenti peggiori delle opposizioni negli anni di governo del centrodestra. La carrellata comprende, per esempio, la protesta del leader di +Europa Riccardo Magi, che si è vestito da fantasma in Parlamento per denunciare la presunta intenzione dell'esecutivo di boicottare i referendum dell'8 e 9 giugno. Nelle immagini diventate poi virali, si vede il deputato che viene portato via da alcuni funzionari della Camera, mentre accusa la premier di voler silenziare il dibattito attorno ai referendum e ostacolare la partecipazione popolare.

In un'altra clip riportata da FdI all'attenzione dei social c'è il leader dei Verdi Angelo Bonelli che mostra due sassi in aula e a Meloni chiede: "Sa dove li ho presi? Li ho presi andando a piedi nel bel mezzo del fiume Adige". L'intervento risale a più di due anni fa: in quell'occasione Bonelli criticò il governo sul modo in cui stava gestendo il problema della siccità nel Nord Italia.