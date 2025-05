Il Volo, Ignazio fa piangere Antonella Clerici: cosa tira fuori sul palco

Finisce in gloria per Il Volo, tra sorrisi applausi e lacrime. La prima serata dello show evento Tutti per uno - Viaggio nel tempo, il concerto registrato poche sere fa a Palazzo Tè a Mantova e andato in onda lunedì sera 19 maggio su Canale 5, ha vinto la sfida dello share: 2 milioni e 683mila telespettatori contro i 3 milioni dell'acclamata fiction di Rai 1 Gerri, ma share superiore in virtù della maggior durata (21,40% contro il 17,70%). Per la cronaca, sorride anche Massimo Giletti che centra il record stagionale a Lo Stato delle cose, ottimo terzo su Rai 3 con 926mila spettatori (5,80%).

Il successo di Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto era stato ampiamente previsto sui social, dove i tre tenori sono amatissimi e seguitissimi anche da un pubblico internazionale. Lo spettacolo è stato pensato ancora una volta in grande stile, con ospiti di caratura (da Gigi D'Alessio a Fiorella Mannoia), grandi canzoni e classici del pop mondiale e "co-conduttori" d'eccezione come Giorgio Panariello e, soprattutto, la più acclamata: Antonella Clerici. Vale a dire la presentatrice che "battezzò" il debutto televisivo di Piero, Gianluca e Ignazio, all'epoca dei bambini, con il talent Ti lascio una canzone.