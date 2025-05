Simone Inzaghi, il messaggio della moglie scatena la polemica: "Un circo"

Non solo c'è solo Simone Ingazhi nell'occhio del ciclone. Ora a far infuriare i fan nerazzurri ci pensa la moglie Gaia Lucariello. Al centro proprio il pareggio al Meazza contro la Lazio, che ha quasi scucito lo Scudetto dal petto dell'Inter. Ecco allora che per correre in suo soccorso, la compagna del tecnico ha pubblicato la foto del marito al fianco di Marco Baroni a San Siro negli ultimi concitati minuti di Inter-Lazio. I due tecnici erano stati espulsi assieme all'88' in occasione del check del VAR che poi aveva portato alla revisione del mani di Bisseck e alla concessione del rigore del 2-2 ai biancocelesti. A quel punto si erano piazzati appena fuori dal terreno di gioco, l'uno vicino all'altro per assistere al finale della partita.

A corredo il commento: "Grazie di tutto Simone… sei stato e sei un esempio grande per me… Sempre dalla stessa parte. Non ti meritiamo… non ti meritiamo. Questo è Simone, che abbraccia Baroni nei minuti finali della partita che gli è costata uno scudetto. Un'immagine mai vista prima sui campi di calcio. La mia idea è sempre la stessa: in un mondo di pusillanimi dovremmo essere tutti Simone Inzaghi".