Di Maio e Virginia Saba, "è finita". Bomba Dagospia

16 dicembre 2022 a

a

a

Tra Luigi Di Maio e Virginia Saba è finita? Secondo Dagospia, sì. Sarebbe stato un addio "di comune accordo", avvenuto pochi giorni fa dopo che le voci di una crisi tra l'ex ministro degli Esteri e la bella giornalista erano iniziate a circolare già dalla primavera scorsa. La coppia, nata ai tempi del governo gialloverde, chiacchieratissima e paparazzatissima soprattutto all'inizio, con tanto di baci passionali rubati (posati, sussurrava qualche maligno) e clamorose effusioni in mare aperto, avrebbe però "mantenuto un rapporto di amicizia speciale". Per ora i due diretti interessati tacciono: se la notizia venisse confermata, il 2022 entrerebbe a buon diritto nella piccola storia del gossip italiano come l'anno nero delle coppie vip, da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi a Francesco Totti e Ilary Blasi.

"Io e Virginia Saba...": il duro sfogo del trombato Di Maio

L'amore tra i due, ricorda Tgcom24, era nato nel 2019 quando l'allora capo del Movimento 5 Stelle e Virginia si erano conosciuti durante un pranzo elettorale. La Saba aveva iniziato a pubblicare romantiche foto di coppia su Instagram, descrivendo sempre Di Maio come un compagno molto indaffarato e altrettanto premuroso.

Di Maio, addio Virginia Saba? Lui smentisce ma... spuntano foto pesantissime | Guarda

Lo scorso aprile, la svolta. La Saba non pubblica più foto insieme al suo compagno. Più in generale, fa un uso di Instagram più "professionale", lasciando fuori dai social la sua vita privata. I due smentiscono con forza le voci di "coppia scoppiata" ("Continuiamo a convivere e a stare insieme felicemente. La notizia non è vera"), e che la relazione regga lo testimonia il fatto che a ottobre Di Maio abbia partecipato al compleanno di Virginia, contanti di bacio e brindisi. Poi, scrive Dagospia, la rottura - pare - definitiva. Per motivi "misteriosi".