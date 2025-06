Di Maio si sveglia e parla di Iran: "4 obiettivi", travolto dagli sfottò

"Dobbiamo lavorare seguendo gli obiettivi principali. Quelli dell’Unione europea sono quattro": Luigi Di Maio, ex ministro ed esponente del M5s, oggi inviato speciale dell’Unione europea per il Golfo, torna sulla scena e parla in tv della difficile situazione in Medio Oriente. Poi elenca questi quattro obiettivi: "Uno, l’Iran non può avere la bomba atomica. Due, la soluzione diplomatica è l’unica che può davvero fermare il programma nucleare. Quella militare può ritardarlo. Tre, la sicurezza della regione è la nostra sicurezza. Quattro, la sicurezza energetica: l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue è stata molto chiaro. La Russia per noi non è un attore credibile nella mediazione".

Nonostante l'oggetto del discorso, in molti sui social sembrano non averlo preso sul serio. “Ma cosa abbiamo fatto di male per meritarci un politico di questo tipo?”, si è domandato un utente su Tik Tok. “Ora vedete perché l’Europa non è credibile!!!!”, ha scritto qualcun altro. E ancora: “Ma ci rendiamo conto di chi abbiamo messo a gestire certe cose? Mi si gela il sangue”.

Ironia anche da parte di Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara su Radio 24. Proprio durante la sua trasmissione ha parlato dell’ex grillino che un tempo tuonava contro l’“Europa cattiva” e che oggi invece sembra essersi convertito alla diplomazia comunitaria.