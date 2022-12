Danilo Toninelli fuori dalla politica? Ecco come campa oggi

21 dicembre 2022 a

Cosa fanno oggi gli ex parlamentari del Movimento 5 Stelle? Molti hanno ripreso in mano la vita che facevano prima di entrare in politica. Tra questi, l'ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli che, come scrive il Corriere della Sera, starebbe svolgendo la sua attività di assicuratore nel capoluogo lombardo, continuando però a essere sempre molto presente sui social. Tra quelli che sono tornati a svolgere la loro vecchia professione, c'è anche l’ex ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che da avvocato avrebbe aperto un nuovo ufficio legale a Milano, oltre a quello che già aveva a Firenze.

L'ex viceministro al Mise Stefano Buffagni, invece, come aveva annunciato lui stesso lo scorso giugno, è di nuovo impegnato come commercialista e starebbe lavorando con i fondi di investimento tra Milano e Roma. Poi c'è pure chi starebbe continuando a lavorare con gli ex colleghi. L'ex sottosegretario al Mit Matteo Dall’Orco, per esempio, avrebbe aperto insieme a diversi soci, tra cui l'ex deputato Giuseppe Brescia, un locale a Roma. "Ho avviato diverse attività, una delle quali nella ristorazione", ha confermato lo stesso Brescia.

L’ex sottosegretario a Palazzo Chigi, Riccardo Fraccaro, starebbe lavorando oggi per una compagnia nell’ambito del settore energetico. Mentre Federica Dieni, che ad agosto è passata ad Italia viva e che successivamente non si è ricandidata, è funzionario dell’Inps. Per quanto riguarda gli scissionisti, invece, Luigi Di Maio starebbe aspettando l’esito del suo colloquio per diventare rappresentante Ue nei paesi del Golfo; Lucia Azzolina è preside a Siracusa; l’ex capogruppo Francesco D’Uva ora farebbe parte della Marina. Qualcuno, poi, ha preferito rimanere nel mondo politico: tra questi l’ex presidente della Camera Roberto Fico, che presiede il comitato di garanzia del Movimento; Vito Crimi e Paola Taverna, che sono in prima linea accanto ai grillini.