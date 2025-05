Referendum, sinistra spappolata: non trova un accordo

Doveva essere la grande battaglia contro il governo. E, per il Pd, l’occasione per ribadire lo spostamento dell’asse a sinistra. Nelle intenzioni di Elly Schlein, doveva essere una nuova occasione per dimostrare come il “suo” Pd ha cambiato rotta e, a differenza del passato, sta con i lavoratori, con la Cgil. Persino a costo di abiurare scelte fatte dallo stesso Pd negli anni scorsi. Doveva essere la mobilitazione di inizio estate del Pd, un momento per provare a unire il centrosinistra. E invece, come in tanti avevano pronosticato, si sta rivelando un boomerang, mettendo in evidenza le divisioni che ancora dividono quel campo. Perché, sui referendum dell’8 e 9 giugno, ciascun partito del centrosinistra ha una posizione differente. E in alcuni casi, vedi il Pd, anche all’interno dello stesso partito.

ORDINE MOLTO SPARSO

Provando a riassumerle, l’unico partito del centrosinistra che è per 5 sì è Avs (4 sì ai quesiti sul lavoro, che smantellano il jobs act, e un sì al quesito che propone di dimezzare da 10 a 5 il requisito necessario per ottenere, se si è adulto ed extracomunitario, la cittadinanza). Il Pd, ufficialmente, è per 5 sì. Ma i riformisti dem ritireranno solo due schede, quelle su cittadinanza e imprese appaltanti, votando sì. Non si esprimeranno sulle altre tre, quelle cruciali del jobs act, riforma che non intendono disconoscere, in quanto l’hanno votata. I turbo-riformisti di Libertà Eguale hanno un’altra posizione ancora: come ha annunciato Enrico Morando, voteranno un sì (quello sulla cittadinanza) e 4 no (quelli sul jobs act), pur senza impegnare i propri associati. Passando al M5S, qui la formula proposta è la seguente: 4 sì sul lavoro (per smantellare la riforma di Matteo Renzi) e libertà di voto su quello che riguarda la cittadinanza, perché da sempre il Movimento è contrario all’immigrazione clandestina. Più Europa, che ha promosso il referendum sulla cittadinanza, è per 2 sì (uno sulla cittadinanza, uno sul quesito che chiede di estendere la responsabilità, in caso di incidente di un lavoratore in subappalto, anche alle ditte appaltanti) e 3 no (sugli altri quesiti che riguardano il jobs act). Persino l’ex Terzo Polo ha posizioni diverse: Azione si è schierata per 4 no sui quesiti riguardanti il lavoro e un sì sulla cittadinanza, Italia Viva, invece, è per dire no al primo e al terzo quesito, mentre lascia libertà di coscienza sul secondo e sul quarto, in quanto norme modificate da leggi successive al jobs act. E sì al quesito sulla cittadinanza.