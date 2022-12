Manovra, lo sfogo di Gasparri: "Soldi al calcio? Da querela"

23 dicembre 2022 a

Si spazientisce Maurizio Gasparri, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 23 dicembre, sulla manovra: "Il governo è nato nei tempi più brevi previsti dalla Costituzione, la manovra ci sarà, non ci sarà l'esercizio provvisorio". Il senatore di Forza Italia sottolinea che "l'Unione europea ha detto che la manovra va bene, sull'impianto perfino Gentiloni che è del Pd ha dovuto dare un giudizio positivo". E ancora: "Si è fatto l'accordo sul gas, che l'Italia ha fortemente voluto. Due terzi della manovra sono su gas e bollette. C'è un calo dei prezzi del gas".

Qui l'intervento di Maurizio Gasparri a L'aria che tira

Quindi Gasparri sbotta: "Non si danno i soldi al calcio, si rateizzano dei pagamenti. Chi dice che diamo soldi alle società di calcio è un bugiardo, è da querela. Se non si paga a rate si fallisce. Io non avrei fatto questa norma. Ma non sono io che do i soldi sono loro che pagano". Il senatore è un fiume in piena ma conclude: "C'è un po' di inesperienza? Sì, troppa. Inutile fare annunci e poi tornare indietro. Bisogna misurare le parole ma rispetto alla manovra c'è un successo. Se vogliamo parlare degli errori della sinistra...".