Askatasuna, FdI: "Ecco i bravi ragazzi". Un video per zittire Fratoianni & Co

Ieri mattina all'alba, giovedì 18 dicembre, le forze dell'ordine hanno sgomberato Askatasuna, il centro sociale che per anni ha messo sotto scacco i cittadini di Torino. Alcuni degli antagonisti che bivaccavano in viale Regina Margherita sono anche i responsabili dell'aggressione sconsiderata alla Stampa, proprio durante l'ultima manifestazione pro-Pal. Ma la sinistra ha gridato allo scandalo. In fondo, erano solo "bravi ragazzi".

"È inaccettabile che un intero quartiere sia svegliato all'alba da un'operazione di polizia giudiziaria che costringe 500 famiglie di bambini, che dovrebbero andare a scuola, e restare fuori.Inaccettabile che una primaria e una scuola dell'infanzia si chiudono all'improvviso, a pochi giorni dalle feste natalizie. Un'operazione di spettacolarizzazione della forza che nessuna istituzione dovrebbe avallare fallimento della politica e un atto Cinico contro la città di Torino. Ma solidarietà, cultura e dissenso non si sgomberano con la forza", il commento per esempio del vicecapogruppo di Avs alla Camera, Marco Grimaldi.

Il suo leader di partito, Nicola Fratoianni, se l'è presa addirittura con le forze dell'ordine: "La polizia non ha fatto bene a sgombrare il centro sociale Askatasuna a Torino, se si accusa di fare cose illegali poi bisogna farlo stabilire da un normale procedimento penale. Lo sgombero è un errore". "Che vi piaccia o meno, Askatasuna vive nella Torino che lotta dal basso per la giustizia sociale. Potete anche provare a spegnerlo, a colpi di repressione e sgomberi, a suon di calunnie e propaganda, ma - statene certi - quello spirito collettivo continuerà sempre ad ardere", ha scritto Ilaria Salis su X.