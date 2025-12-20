Inter, furia sull'arbitro Chiffi e Var: Heggem e Bonny, il caso sul rigore

Tra urla fuori tempo e cori bambineschi del semivuoto Al-Awwal Park, Bologna e Inter mettono in scena una partita più seria del contorno. Partita a corrente alternata. I primi minuti sono a tinte nerazzurre: la pressione degli uomini di Chivu sembra quella del Bologna e il gol di Thuram al 2’ ne è frutto.

L’Inter si accontenta un po’ di questo vantaggio e dimentica che il Bologna non si fa condizionare dagli eventi. La pressione feroce dei ragazzi di Italiano sale e progressivamente cala la lucidità dei nerazzurri, in particolare quella di Bisseck che va scomposto con il braccio in un duello con Castro in area e provoca un rigore solare, che Chiffi inspiegabilmente dal campo non vede ma al monitor sì. Dal dischetto va Orsolini, tiro centrale, gol del pareggio.

Nella prima parte della ripresa, il Bologna pagalo sforzo e l’Inter riesce a tornare in possesso del pallone e della partita. Lungo un’imbucata di Mkhitaryan si muove Bonny che, in area, allarga la gamba per proteggere il pallone mentre Heggem prova a rubarglielo: di rigori così ne hanno fischiati a decine in campionato, e pure Chiffi fischia, ma poi al Var lo rivede e annuncia che “Bonny non ha subito fallo”. E non lo commette nemmeno. Un episodio controverso perché opposto alla tendenza che si presumeva consolidata.