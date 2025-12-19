Libero logo
Supercoppa, il Bologna batte l'Inter ai rigori: finale contro il Napoli

venerdì 19 dicembre 2025
La finale della Supercoppa italiana in Arabia sarà Bologna contro Napoli. Al King Saud University Stadium di Riad, i rossoblu vincitori della Coppa Italia battono a sorpresa l'Inter ai rigori dopo il pari 1-1 dei tempi regolamentari. 

Nei novanta minuti è l'arbitro Chiffi a rendersi protagonista, anche in negativo. Il primo tempo termina sull'1-1 dopo una partenza sprint per i nerazzurri e choc per gli emiliani. A sbloccare il risultato dopo appena 2 minuti e Thuram, con un bel tiro al volo a coronare la solita incursione di Bastoni dalle retrovie. Gli uomini di Chivu sfiorano il raddoppio con Bonny, poi i rossoblu di Vincenzo Italiano riprendono coraggio con Bernardeschi e Orsolini, gli uomini di maggior esperienza e qualità in rosa. E il pareggio arriva al 35' proprio con "Orso", bravo a battere Martinez dal dischetto dopo che l'arbitro assegna il rigore al Bologna per un fallo di mano di Bissecki in area. Decisivo l'intervento del Var, proprio come nel secondo tempo. 

Al 59' Chiffi assegna un penalty all'Inter per intervento di Heggem su Bonny. Richiamato al Var, ci ripensa: non c'è fallo ed è l'attaccante interista a cercare il contatto con il suo piede sinistro. 

Nel finale, entrano i bomber Lautaro Martinez e Ciro Immobile ma sono De Vrij per l'Inter e Fabbian per il Bologna a sfiorare il colpo del ko, con i due portieri bravissimi a dire no. Si va così alla "lotteria dei rigori", senza passare per i supplementari. Dal dischetto è la fiera degli errori e degli orrori: sbagliano Bastoni, Barella e Bonny, imitati da Moro e Miranda. Alla fine, è l'ultimo entrato Immobile a mettere a segno il quinto, decisivo tiro decisivo. Per Chivu e l'Inter, un altro big match perso per un misto di imprecisione, disattenzioni, poca cattiveria e un pizzico di sfortuna. Ma non può essere sempre una pura coincidenza.

