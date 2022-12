Matteo Salvini: "Se si cade, ci si rialza", la sfida e gli auguri di Natale

25 dicembre 2022 a

Tempo di auguri di Natale. Auguri che anche Matteo Salvini - leader della Lega, vicepremier e ministro delle Infrastrutture - rivolge a tutti gli italiani e a tutti i suoi follower.

Lo fa sui social, mostrando la più classica delle felpe salviniane, la quale felpa ci dà un indizio su dove stia trascorrendo il Natale: sul petto campeggia infatti la scritta Cortina, sotto alla scritta ecco invece delle fantasie natalizie.

E Salvini spiega: "Almeno in queste ore stop politica e polemiche. Certo da due mesi siamo al governo penso che abbiate capito che stiamo dando il massimo giorno e notte. E per quel che riguarda il mio ministero sbloccare cantieri, strade, autostrade, porti, aeroporti, ferrovie, ponti. Però qualche ora di serenità", premette.

E ancora: "È stato un 2022 difficile, duro. Vi auguro che nelle vostre case, famiglie, negozi e aziende per qualche ora ci sia tranquillità. Auguri per un Santo Natale quanto più sereno possibile e un pensiero particolare a chi sta lavorando, a chi si sta curando, a chi sta soffrendo, a chi non ha alcun motivo per festeggiare. Mai mollare, se ci si cade ci si può rialzare. Tanti auguri a tutti voi, sono convinto che tutti insieme dimostreremo che il bello deve ancora venire", conclude Matteo Salvini.