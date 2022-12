Donatella Bianchi, "mira l'olandesina": cosa faceva la candidata M5S

A.V. 30 dicembre 2022 a

«Mira mira l'olandesina, dolcemente si avvicina...». Donatella Bianchi adesso è la candidata M5S alle Regionali del Lazio: prima della lunga carriera da conduttrice Rai, a 15 anni aveva inciso l'immortatale disco per la Mira Lanza, l'azienda leader nel settore dei detersivi. «Vola vola l'olandesina, sopra i prati e sulla collina e ad ognuno porterà qualche momento di felicità». All'epoca, complice anche la pubblicità, la canzone era diventata un tormentone, e si trova ancora su Youtube e molti siti web, con tanto di copertina.

In quegli anni Donatella Bianchi debuttò anche a Domenica in. Poi da grande, è diventata il volto fisso di LineaBlu, programma televisivo di Rai 1 dedicato al mare che conduce da ben 25 anni. La Bianchi è stata sposata con Osvaldo Bevilacqua, altro conduttore di mamma Rai, patron del programma Sereno Variabile con il quale ha avuto nel 1991 una figlia, Federica Bevilacqua. Da 10 anni è invece legata sentimentalmente con l'imprenditore Tommaso Muntoni.

La sfida elettorale, sebbene i Cinquestelle nel Lazio abbiano un consenso abbastanza radicato, si preannuncia difficile soprattutto per il poco tempo a disposizione. Non a caso ieri il sondaggista Antonio Noto metteva in guardia i pentastellati: «Indipendentemente dalle qualità della Bianchi e dal suo profilo, il fatto di indicare un candidato presidente ad un mese dal voto lascia perplessi» spiega Noto. «Fare una campagna richiede tempo. E qui il problema non è il profilo, che andrebbe enfatizzato anche per la sua storia affine a quella del Movimento 5 Stelle, ma il poco tempo che hanno i pentastellati per promuovere questo profilo. Per far aumentare i consensi i 5S avrebbero dovuto partire prima».