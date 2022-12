Alessandra Ghisleri, "per chi non ho mai votato"

30 dicembre 2022 a

Per chi vota Alessandra Ghisleri? Oggi, da buona sondaggista, Lady Euromedia Research non può e non vuole sbilanciarsi, ne andrebbe della sua professionalità. Per il passato, invece, può farlo. Intervistata dal Corriere della Sera, la "signora dei sondaggi" regala molti divertenti aneddoti sulle sue frequentazioni politiche con Silvio Berlusconi e rivela: per il Cav non ha mai votato.

"Ricordo che un giornalista nel 2006 disse che davo previsioni sbagliate e che dovevo tornare a fare il lavoro più antico del mondo...", ricorda. E ancora: "Ricordo che a Porta a porta un politico insinuava il colore politico dei miei numeri. Invece erano veritieri". Tutto questo per il suo rapporto con il leader di Forza Italia. A crearle problemi, sottolinea, erano "l'essere donna e ingaggiata da un uomo che proveniva da una parte politica".

Un sodalizio professionale, quello con il Cav, di grandi soddisfazioni: "Mi ha chiamata nel 2004: una stretta collaborazione fino al 2013. Alle ultime elezioni abbiamo fatto solo piccoli studi, adesso ha altri consiglieri e consigliori". Grazie all'ex premier, la Ghisleri si è accreditata come "infallibile" e ha acquisito via via sempre più clienti. "Berlusconi non era geloso, anzi, era contento perché voleva dire che ci aveva visto giusto. Poi mi diceva: 'Tanto so che non mi voti...'". Era vero. Non sono una yes-woman. Nel mio lavoro più sei sincero più aiuti il tuo committente".