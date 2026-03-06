Libero logo
Sondaggio supermedia: FdI domina, Pd in picchiata, guizzo M5s

di
venerdì 6 marzo 2026
Sondaggio supermedia: FdI domina, Pd in picchiata, guizzo M5s

1' di lettura

Eccoci arrivati a un nuovo appuntamento con la supermedia sondaggi Youtrend per Agi. Fratelli d'Italia resta il primo partito, ma subisce una lieve flessione. La formazione guidata da Giorgia Meloni cala di mezzo punto e si piazza così al 28,8%. Restando dalle parti del centrodestra, troviamo Forza Italia in calo dello 0,4%, che scende così all'8,7%. Cala anche la Lega dello 0,6% e si attesta così al 6,5%. Infine, Noi Moderati che cresce dello 0,1% e si posizione all'1,1%.

Spostandoci dalle parti del campo largo, troviamo in testa il Partito democratico. Elly Schlein, però, perde mezzo punto e si piazza così al 21,6%. Bene il Movimento Cinque Stelle. La formazione guidata da Giuseppe Conte cresce dello 0,6% e si piazza così al 12,4%. Stesso discorso anche per Alleanza Verdi e Sinistra. Bonelli e Fratoianni salgono dello 0,3% e si attestano così al 6,7%.

Per quanto riguarda tutti quei partiti considerati "minori", in testa c'è sempre Azione al 3,3%, anche se cala dello 0,1%. A seguire Futuro Nazionale, la nuova formazione creata da Roberto Vannacci, che sale dello 0,2% e si attesta così al 3,2%. Poi ci sono Italia Viva - cala dello 0,2% e si posiziona al 2,2% - e Più Europa che è stabile all'1,6%.

Sondaggio Noto per Porta a Porta: il Pd crolla di 1 punto in un mese. FdI in testa, occhio a Vannacci

