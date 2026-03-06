Sondaggio supermedia: FdI domina, Pd in picchiata, guizzo M5s

Eccoci arrivati a un nuovo appuntamento con la supermedia sondaggi Youtrend per Agi. Fratelli d'Italia resta il primo partito, ma subisce una lieve flessione. La formazione guidata da Giorgia Meloni cala di mezzo punto e si piazza così al 28,8%. Restando dalle parti del centrodestra, troviamo Forza Italia in calo dello 0,4%, che scende così all'8,7%. Cala anche la Lega dello 0,6% e si attesta così al 6,5%. Infine, Noi Moderati che cresce dello 0,1% e si posizione all'1,1%.

Spostandoci dalle parti del campo largo, troviamo in testa il Partito democratico. Elly Schlein, però, perde mezzo punto e si piazza così al 21,6%. Bene il Movimento Cinque Stelle. La formazione guidata da Giuseppe Conte cresce dello 0,6% e si piazza così al 12,4%. Stesso discorso anche per Alleanza Verdi e Sinistra. Bonelli e Fratoianni salgono dello 0,3% e si attestano così al 6,7%.