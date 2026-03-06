Libero logo
Realpolitik prende il largo con la guerra all'Iran

venerdì 6 marzo 2026
CHI SALE (Tg3 Linea Notte e Realpolitik)
Record stagionale per due importanti contenitori politici della nostra tv. Da una parte lo storico Tg3 Linea Notte, che in seconda serata su Rai 3, anche grazie al traino del sempre ottimo Chi l’ha visto?, ha toccato il 9.3% di share con 600mila spettatori; dall’altra Realpolitik, il nuovo prodotto in prima serata su Rete 4 che, dopo una fisiologica fase di rodaggio, sembra aver preso il largo registrando mercoledì il 5.2% di share e 700mila teste. Inutile dire che entrambi hanno dato ampio spazio al conflitto iraniano. 

Ilaria Capitani, alla guida del format Rai, con gli ospiti Rita Lofano, Giovanna Botteri, Luciano Fontana e Andrea Fabozzi, ha analizzato tutte le conseguenze di questa nuova Guerra del Golfo. Tommaso Labate, conduttore del programma Mediaset, insieme a Paolo Del Debbio, Toni Capuozzo, Lucia Annunziata, Carmen Lasorella, Federico Rampini e Giampiero Mughini, non ha tralasciato i contraccolpi che potrebbero esserci sul fronte interno per Trump. La guerra si conferma forte polo di attenzione da parte dell’opinione pubblica.

