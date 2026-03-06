Realpolitik prende il largo con la guerra all'Iran

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Tg3 Linea Notte e Realpolitik)

Record stagionale per due importanti contenitori politici della nostra tv. Da una parte lo storico Tg3 Linea Notte, che in seconda serata su Rai 3, anche grazie al traino del sempre ottimo Chi l’ha visto?, ha toccato il 9.3% di share con 600mila spettatori; dall’altra Realpolitik, il nuovo prodotto in prima serata su Rete 4 che, dopo una fisiologica fase di rodaggio, sembra aver preso il largo registrando mercoledì il 5.2% di share e 700mila teste. Inutile dire che entrambi hanno dato ampio spazio al conflitto iraniano.