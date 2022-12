Pellegrini, il dito medio? "Perché l'ho fatto": a chi era rivolto

31 dicembre 2022 a

Marco Pellegrini è il deputato del Movimento 5 Stelle che ha fatto il dito medio in aula. Intervistato dal Corriere della Sera, ha spiegato perché ha fatto quel gesto. Tutto è partito dal clima rovente che c’era a Montecitorio in occasione della votazione degli ordini del giorno sul decreto rave. A un certo punto il meloniano Andrea Delmastro ha fatto scoppiare il caos, al quale si è unito anche Pellegrini facendo il gestaccio.

“È tutto molto semplice, ma serve onestà intellettuale - ha dichiarato al Corsera - ho pubblicato un video completo, e non tagliato ad arte, da cui si capisce chiaramente la verità. Stavo stigmatizzando i gestacci che provenivano dai banchi della destra. In sintesi, stavo spiegando al presidente della Camera Lorenzo Fontana ciò che stava accadendo. Ma lo avete sentito bene cosa ci dicevano dai banchi del centrodestra? ‘Statti a sede, animale!’. Le pare normale? C’era il caos. Dovevamo fare chiarezza”.

Pellegrini non ha voluto dire a chi era rivolto quel dito medio: “Sono adulto e vaccinato, preferisco soprassedere. Il centrodestra ha avuto un atteggiamento aggressivo. Poi Delmastro ha fatto quella sceneggiata incomprensibile”. Il presidente Fontana è stato costretto a sospendere la seduta: non proprio una bella scena da parte dei deputati. “Fontana ha fatto del suo meglio - ha sottolineato Pellegrini - però se mi avesse dato la possibilità di finire il mio intervento sarebbe stato utile per far capire a tutti cosa stava succedendo. L’opposizione ha il diritto democratico di fare opposizione”.