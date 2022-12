Salvini, "questo è solo l'inizio": la promessa per il 2023

31 dicembre 2022 a

"In soli due mesi di governo siamo riusciti a passare dalle parole ai fatti, partendo da chi aveva più bisogno": Matteo Salvini fa un bilancio di fine anno sul suo profilo Twitter, scrivendo che "questo è solo l’inizio di un percorso: andiamo avanti anche nel 2023 su questa strada, con buonsenso e concretezza".

Salvini, una svolta che fa la storia: cosa accadrà presto in Italia

A corredo del tweet tutti i "successi" ottenuti dal suo partito, la Lega, al governo: l'innalzamento del tetto per la Flat tax da 65mila a 85mila euro di fatturato; la pace fiscale e lo stralcio delle cartelle fino a mille euro; Quota 41 con 62 anni, con la specifica in questo caso che è stato avviato un percorso di riforma e superamento della legge Fornero. A seguire: più assunzioni nell'ambito della polizia penitenziaria e l'aumento del congedo parentale per i papà.

Sempre nello stesso tweet, poi, si fa riferimento anche alla nuova Flat tax incrementale al 15% "per spingere crescita, ridurre la tassazione e contrastare il sommerso"; alla riduzione dal 10% al 5% della tassazione sui premi di produttività; alla riduzione dell'Iva al 10% sul pellet e infine alla riduzione dell'Iva al 5% sul teleriscaldamento. Sotto al post sono tanti i commenti di sostegno al leader della Lega e di auguri per l'anno nuovo.