Erri De Luca, l'insulto alla Meloni: "Vi dico chi sono i veri vandali"

05 gennaio 2023 a

a

a

All'elenco dei difensori d'ufficio dei vandali che hanno oltraggiato il Senato ci mancava lo scrittore buonista. "Definirle forme di protesta e per me riduttivo. Sono ordini del giorno che riguardano la vita del mondo che ci ospita e l’epoca presente. Le manifestazioni in piazza sono forme consumate di testimonianza politica. Servono gesti espliciti, comunicativi e innocui. Ne stiamo discutendo perché riescono a richiamare l’attenzione della cronaca". Cosi lo scrittore Erri de Luca commenta dunque le azioni degli ambientalisti, dai quadri di Leonardo e Van Gogh, protetti dal vetro, imbrattati fino alla vernice lavabile lanciata su Palazzo Madama. "Oggi su queste forme di lotta politica di Ultima Generazione mi limito a constatare che sono ragionevoli e misurate sulla sensibilità attuale cosi attenta alle superfici. Schizzarle di vernice lavabile suona scandaloso alle epidermidi di chi non fa niente di niente per ridurre i danni ambientali", spiega. E ritiene che "i veri vandali fanno leggi che ostacolano i salvataggi di chi sta affogando in mare. C’è un vandalismo in corso sui rincari delle bollette energetiche. Invocare manette e una forma di impotenza. Ma gioca a favore delle ragioni dei gesti simbolici". Un insulto pesantissimo al premier Giorgia Meloni ma anche a tutto il governo che ha varato la stretta per evitare che l'Italia diventi l'unico porto di sbarco nel Mediterraneo.