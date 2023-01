Salvini, frecciata a Conte: "Cortina? Sai che banalità..."

07 gennaio 2023 a

a

a

Governo al lavoro. I ministri iniziano il 2023 impegnandosi negli obiettivi preannunciati. È il caso di Carlo Nordio, che, rivela Matteo Salvini, "sta preparando un pacchetto complessivo sulla giustizia civile e penale, nel nome della certezza della pena. Così come il ministro degli Interni sta lavorando a un pacchetto sicurezza soprattutto per le città, penso alla mia Milano che è a livelli di allarme". Arrivato a Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, il ministro dei Trasporti si dice fiducioso: "In Consiglio dei ministri Parliamo di tanto, se non di tutto. Penso che gennaio porterà diverse iniziative da questo punto di vista".

Lui stesso è impegnato nel sopralluogo al cantiere della variante alla Ss9. "Sono ben contento - ammette il vicepremier e leader leghista - di essere qua questo sabato mattina nel ponte dell'Epifania. Sai che banalità essere a Cortina o a Campiglio?". Il riferimento è chiarissimo, così come il destinatario della frecciata. Da giorni Giuseppe Conte è al centro della polemica. Mentre sui suoi canali social condivideva foto di code per avere il cibo, il numero uno del Movimento 5 Stelle se la spassava a Cortina d'Ampezzo, al Gran Hotel Savoia. "Mi ero domandato - ironizza ancora- come fare a rovinare alla Terzi, a Guidesi e a Foroni (assessori regionali rispettivamente a Infrastrutture, Sviluppo economico e Territorio, ndr) il sabato del ponte dell'Epifania: facciamo un bel sopralluogo a Casalpusterlengo, così almeno gli roviniamo il weekend".

Salvini, infatti, non intende venire meno alle promesse: "Ci sono ancora alcune migliaia di morti di troppo sulle strade e sulle autostrade, ma soprattutto sulle extraurbane italiane. Stiamo riguardando anche il Codice della strada, datato 1992. È fondamentale avere infrastrutture moderne ed efficienti, poi però ovviamente l'errore umano e la distrazione umana non sono contemplate in quello che fanno le imprese, ma a quello dedicheremo tutta l'attenzione del caso".