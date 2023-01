Guido Crosetto sbotta: "Machete... ora sono stufo"

08 gennaio 2023 a

a

a

Ora Guido Crosetto risponde al fuoco, alle critiche che gli sono piovute addosso da sinistra dopo aver usato il termine "machete" nell'invocare una semplificazione della burocrazia. Il ministro della Difesa infatti afferma di essersi "stufato di questa storia del machete venduta come fosse un atteggiamento nei confronti di persone: ho usato quel termine come mezzo per rompere le catene, i lacci, le inefficienze, che bloccano le possibilità di sviluppo e di crescita. Da dove bisogna partire? Dalla volontà di esaminare uno per uno tutti i nodi. Partiamo dalla Bassanini e cioè la legge con cui la politica aveva cercato di mettere uno scudo a propria tutela, delegando ai funzionari le decisioni", taglia corto il gigante e fondatore di Fratelli d'Italia in un'intervista ad Avvenire.

E ancora, sulla Bassanini: "Aveva un senso. Peccato che quando gli apparati dei partiti si sono resi conto che così avevano perso potere, hanno cercato di occupare i posti di chi poi doveva firmare, di chi avrebbe avuto in mano le redini delle decisioni finali e hanno iniziato a immettere i loro rappresentanti nel sistema burocratico. E a occupare, con i loro militanti, una sfera, quella del pubblico impiego, che sarebbe dovuta rimanere terza, a garanzia di tutti. E dunque quale dovrebbe essere il cambio di passo imposto dal governo Meloni? Vorrei una burocrazia terza, forte, totalmente autonoma, ben pagata, in concorrenza con il privato per professionalità (e stipendi), selezionata per capacità e merito, capace di dire no alla politica quando è necessario, giudicata perla capacità di raggiungere obiettivi chiari e concreti e non solo formali. Sogno un deep state autorevole, proprio perché so che è quello lo scheletro che regge una Nazione", rimarca Guido Crosetto.

Infine, il Gigante rimarca come a suo giudizio il corpo burocratico non deve essere politico, serve "una burocrazia terza, a servizio dello Stato, capace di combattere per il futuro di questa Nazione. Solo i regimi trasformano le burocrazie in strumenti di lotta politica", affemra. "Non vorrei mai una burocrazia di centrodestra. E cosi non vorrei una burocrazia di centrosinistra o pentastellata", conclude Crosetto, che si dice favorevole a confermare funzionari di diversi partiti.