Bertinotti danza sul cadavere Pd: "Inesorabile, che fine faranno"

"Privo di qualunque interesse politico": Fausto Bertinotti, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha criticato duramente il Partito democratico, che ora sta attraversando la fase congressuale dopo la disfatta alle elezioni di settembre. "Non capisco come il Pd non si avveda che il suo declino, se continua così, è inesorabile - ha continuato l'ex presidente della Camera, in collegamento con il talk -. Lo dicono anche i sondaggi, se il Pd è arrivato al 15% in questa discesa, può scomparire domani".

Il problema, a suo dire, è che i dem non sembrano preoccuparsi più di tanto della questione: "Io non vedo nessun elemento di rottura. Per poter ricominciare, bisogna indicare il punto di partenza e la meta. I congressi, quando erano veri, si facevano così: si presentava uno o più documenti strategici su cui si sceglieva".

L'intervento di Bertinotti a L'Aria che tira

Bertinotti, poi, ha fatto un paragone con quanto avvenuto nel mondo cattolico: "Se anche nella chiesa, millenaria, è possibile un atto di rottura, come quello di un Pontefice che si dimette, mettendo la sua fragilità contro il potere, è possibile che non serva da spunto per il Pd? Senza la rottura ci sono solo declino ed esaurimento". Il riferimento, ovviamente, è a Papa Ratzinger, morto nei giorni scorsi a 95 anni. Infine, interpellato sul caso Morani, la dem criticata per il modo in cui è truccata e vestita in una foto, Bertinotti è stato netto: "Questa polemica è inascoltabile. Andrebbe tolta la dignità della politica a questo tipo di incursioni. Non ha dignità per stare nel dibattito politico".