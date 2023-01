Sondaggio, sinistra travolta: come andrà a finire in Lombardia

14 gennaio 2023 a

a

a

Attilio Fontana va a vele spiegate verso la riconferma alla guida della Regione Lombardia. Secondo un sondaggio Winpoll per Scenari Politici, il governatore uscente di fatto sarebbe in testa alle rilevazioni con una forchetta che va dal 44 al 41 per cento. Un sondaggio che conferma la forza del centrodestra in territorio lombardo che riesce a trainare un presidente uscente poco amato. Letizia Moratti riesce a drenare molti voti dai due principali schieramenti, superando il candidato di centrosinistra che sconta la debolezza dei partiti che lo sostengono. Tra i Dem, per ogni tre elettori di Majorino, uno vota per Letizia Moratti e ogni tre elettori di Fratelli d’Italia che scelgono Fontana, uno opta per Moratti.

Di fatto dunque va in scena il tracollo della sinistra che adesso teme una figuraccia da incubo dopo quella delle Politiche dello scorso 25 settembre. Una rovinosa caduta anche in Lombardia sancirebbe la fine di un ciclo per la sinistra che ormai raccoglie solo batoste a ogni competizione elettorale. E potrebbe anche arrivare la doppietta con la vittoria di Rocca nel Lazio, il fortino di Fratelli d'Italia. Insomma le Regionali saranno un test soprattutto per il centrosinistra che dovrà capire da dove ripartire e riflettere sugli errori del passato.