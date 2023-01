Salvini, avanti tutta in Lombardia: "Perché vinceremo ancora"

14 gennaio 2023 a

Giorgia Meloni è intervenuta in collegamento video all’evento di Fratelli d’Italia organizzato a Milano in vista delle elezioni regionali in Lombardia. “Il risultato è molto importante”, ha sottolineato la premier, che ha poi ringraziato Attilio Fontana, pronto a ricandidarsi con il centrodestra: “Non sono stati anni facili, ma la coalizione è unita e compatta attorno a lui”.

"O si fa l'Italia o si muore": Meloni definitiva, cita Garibaldi e appoggia Fontana

Parlando invece di politica nazionale, la Meloni ci ha tenuto a sottolineare che “la nostra avventura è appena cominciata, abbiamo davanti a noi un orizzonte lungo, di cinque anni grazie al mandato popolare: è un’occasione che non va persa”. Sulla stessa lunghezza d’onda Matteo Salvini, che è intervenuto all’apertura della campagna elettorale della Lega Giovani all’Autodromo di Monza. Innanzitutto il vice premier si è rivolto ai giornalisti: “Mettetevi l’anima in pace, siamo lì da neanche tre mesi, staremo lì per cinque anni più cinque anni. Non ci sono divisioni e litigi nella maggioranza”.

“Sto lavorando benissimo - ha assicurato Salvini - con Meloni mi trovo benissimo in Consiglio dei Ministri, sono contento di quello che siamo riusciti a fare in un momento di crisi economica”. Infine una battuta sulla Lombardia: “Io chiedo il voto per la Lega perché governiamo questa regione da 30 anni, la governiamo bene e vogliamo governarla per i prossimi 30 anni”.