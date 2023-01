Redditi dei deputati, Tremonti è secondo. Ecco chi è la "paperona" della Camera

17 gennaio 2023 a

Fuori le cifre. Ecco le dichiarazioni dei redditi del 2022 relative all'anno fiscale 2021 dei deputati, pubblicate oggi, martedì 17 gennaio, sul sito della Camera. Si scopre così che la più ricca è Cristina Rossello, in passato avvocato di Silvio Berlusconi ed eletta con Forza Italia. La Rossello, deputata savonese, dichiara infatti oltre 2,1 milioni di euro, con quattro immobili di proprietà e tre in comproprietà. Inoltre siede nei Cda di 6 società (tra cui il Monza calcio Mondadori) e di una - la Immobiliare Leonardo - è presidente.

Seconda piazza per Giulio Tremonti, staccato di circa mezzo milione di euro: l'imponibile supera comunque il milione di euro.

I dati sono ancora parziali, mancano ancora diversi deputati. Ma spulciando le cifre si scopre che Lorenzo Fontana, presidente della Camera, dichiara oltre 98mila euro. Dunque Giuseppe Conte, con solo 21.888 euro di imponibile. Tra i paperoni anche Enrico Letta, che dichiara 388mila euro.

Quindi il leader dei Verdi, Angelo Bonelli, con un appartamento e alcuni pacchetti azionari arriva a 77.838 euro. Maria Elena Boschi ha un imponibile di 95.311 euro, mentre Umberto Bossi sfiora i 100mila euro, con 99.702 euro.

Per Roberto Speranza, con un fabbricato a Potenza e tre a Roma, oltre a una Mercedes Classe A, l'imponibile è di 80.648 euro. Elly Schlein, in corsa per la segreteria Pd, 88mila euro tondi tondi.

Infine, una curiosità Aboubakar Soumahoro - il deputato al centro dello scandalo che ha travolto la sua famiglia- ad ora risulta il più povero: la comproprietà di un'abitazione porta il suo imponibile a 9.150 euro.