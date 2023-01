Giustizia, Salvini: "Chi dobbiamo colpire, no ai tribunali politici"

21 gennaio 2023 a

a

a

"Bisogna colpire gli abusi ed evitare che alcuni tribunali vengano utilizzati dalla politica, senza però fare di tutta l'erba un fascio": Matteo Salvini è intervenuto sul delicato tema della giustizia a margine di un'iniziativa del partito a Milano. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha poi aggiunto: "Ritengo che lo scontro politica-magistratura debba essere superato".

"Penso che il 2023 - ha continuato il leader della Lega - debba essere un anno in cui tutti i corpi dello Stato lavorano assieme, quindi se c'è qualche errore lo si punisce, ma tornare indietro nello scontro non aiuta nessuno. C'è profondo bisogno di una riforma della giustizia fatta con magistrati e avvocati, non l'uno contro l'altro". Un cenno, poi, anche alla questione dell'Autonomia. "Entro la fine dell'inverno ci sarà l'ok del Consiglio dei ministri alla riforma - ha detto Salvini -. Il tempo è denaro, quindi prima arriva l'autonomia meglio è per tutta Italia. Soprattutto per quei cittadini del centro e del sud che con una gestione burocratica e statalista hanno servizi lontani da quelli che hanno ad esempio i cittadini lombardi". Il ministro, a questo punto, ha fatto l'esempio della sanità: "Se ogni anno vengono a farsi operare negli ospedali lombardi quasi 200mila cittadini di altre regioni italiane è perché nelle altre regioni qualcosa non funziona".

Infine, sullo stralcio delle cartelle, ha detto: "Proporremo che ci sia un intervento più coraggioso da parte pubblica sullo stralcio delle cartelle esattoriali che riguarda quasi un italiano su due". E commentando la scelta di Palazzo Marino di non aderire allo stralcio previsto dal governo, ha aggiunto: "Un peccato. In un momento di difficoltà economica per le bollette, i mutui e gli affitti, andare a ritirare fuori cartelle esattoriali vecchie di 10-15 anni non ha senso. Mi spiace che Milano non abbia aderito: faremo in modo che il governo osi ancora di più".