Giorgia Meloni, Le Figaro: "Zero errori", Macron ora rosica

Macron si mangerà il fegato. La stampa francese infatti esalta Giorgia Meloni per il suo primo giro di boa importante alla guida dell'esecutivo. Nei suoi primi cento giorni al governo il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha compiuto un "percorso senza sbagli", si legge sul quotidiano Le Figaro, spiegando che "Meloni ha lasciato nei dimenticatoi i vecchi slogan che hanno accompagnato la sua ascesa negli ultimi dieci anni". In questa prima fase al governo, il presidente del Consiglio si è "saggiamente inserito nei passi" del suo predecessore, Mario Draghi. Il bilancio presentato dal titolare di Palazzo Chigi all’Unione europea riprende in gran parte quello di Draghi, mentre sembrano essere scomparsi quegli atteggiamenti che irritavano Bruxelles. Meloni "ha anche dato prova di un certo coraggio politico ripristinando le accise sulla benzina a partire dal primo gennaio", riporta "Le Figaro".

Insomma per la Meloni piovono complimenti e apprezzamenti anche da Parigi. Il disastro che avevano profetizzato i gufi della sinistra e dei Cinque Stelle non si è materializzato. E a febbraio arriverà la vera svolta con un netto abbassamento del costro del gas che avrà ripercussioni anche sulle bollette che pagano ogni mese gli italiani. Un altro punto a favore del governo.