Meloni, "sono ammirato. Mi dicono che...". Il vip che la incorona

Endorsement a Giorgia Meloni. A sorpresa il principe Emanuele Filiberto di Savoia ha tessuto le lodi del premier. "Sono ammirato da questa donna – confessa - sta facendo molto bene il suo lavoro. Tra l’altro è riuscita a svolgere il ruolo di militante e oggi con altrettanto successo quello istituzionale di Presidente del Consiglio. Da quello che mi dicono, è persona dotata di umanità, studia a fondo le questioni così da essere sempre preparata. Le auguro tutto il bene possibile".

Raggiunto da Affaritaliani.it, Emanuele Filiberto si dice soddisfatto di questo governo. Anzi, alla domanda se per caso è pronto a regnare in Italia, se tutto andasse a catafascio? Il principe replica: "Non credo si porrà questo problema. L’Italia per ora non andrà a catafascio, perché Giorgia Meloni è troppo in gamba e poi tutti noi, come ho già detto, dobbiamo lavorare per l’Italia che ce la farà. In futuro se la monarchia tornerà di attualità allora si vedrà".

Qualche mese fa, il nome di Emanuele Filiberto era finito al centro del gossip politica. Il motivo? Una candidatura a fianco di Silvio Berlusconi. A lanciare per primo il retroscena era stato Dagospia: "Silvio Berlusconi starebbe pensando di candidare Emanuele Filiberto. Sarà perché c’è Antonio Tajani, monarchico da sempre, nel cuore del Cavaliere. Sarà perché Forza Italia deve mettersi in competizione con la Lega di Matteo Salvini e Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Fatto sta che Berlusconi pensa a una candidatura 'regale", si leggeva. Voci, però, smentite in fretta visto che alle elezioni del 25 settembre il principe non è sceso in campo.