Donzelli "analfabeta istituzionale". Gli insulti e uno strano caso in aula

31 gennaio 2023 a

a

a

Le parole pesanti che i banchi dell'opposizione hanno rivolto a Giovanni Donzelli per il suo intervento in aula in cui ha chiesto al Pd di chiarire la posizione sul 41 bis, hanno innescato anche un piccolo incidente tra le mura di Montecitorio. Come è noto, subito dopo il suo intervento sulla sinistra e il 41 bis, Donzelli è stato messo nel mirino dalle opposizioni che hanno anche urlato "analfabeta istituzionale" nei confronti del deputato di FdI. A questo punto il deputato di FdI, Fabrizio Comba ha chiesto l'intervento della presidenza della Camera per censurare il comportamento delle opposizioni in Aula. Ma secondo il presidente di turno, Fabio Rampelli, che in quel momento presiedeva la seduta di Montecitorio, l'espressione "analfabeta funzionale" non rappresenterebbe un'ingiuria. E così non è stato preso alcun provvedimento.



Donzelli e Rampelli comunque non hanno alimentato polemiche su questo episodio dopo le frizioni degli ultimi giorni nel Lazio. Donzelli infatti è stato recentemente nominato da Giorgia Meloni commissario della federazione Fdi di Roma, al posto del rampelliano Massimo Milani. Nel partito comunque non ci sono tensioni e la maggioranza è compatta sulle posizioni di Donzelli come ha anche sottolineato Matteo Salvini in un colloquio telefonico avuto proprio col deputato di Fratelli d'Italia. L'assalto della sinistra al governo è stato (ancora una volta) un clamoroso flop.