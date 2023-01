Ricky Tognazzi, "chi è Giarrusso": la stoccata a Gassmann

31 gennaio 2023 a

Continua a far discutere il passaggio di Dino Giarrusso con Stefano Bonaccini e quindi con il Pd. Per certi versi la scelta dell’ex grillino è così clamorosa che persino personaggi lontani dalla politica ne stanno parlando. Ad esempio Alessandro Gassmann ha preso le distanze da Giarrusso, mentre il collega Ricky Tognazzi si è espresso a favore di questa curiosa manovra politica.

“Lo conosco bene - ha dichiarato - è una gran brava persona, e quando una brava persona torna a sinistra, mentre molti purtroppo vanno via, io ne sono felice, altro che ‘non vi voto più’. E se Dino deve delle scuse a qualcuno, conoscendolo, sono sicuro le porgerà”. Nel frattempo Stefano Vaccari, deputato e responsabile organizzazione del Pd, ha fatto il punto della situazione: “Per le regole Giarrusso non può essere tesserato. Non può esserlo perché iscritto a un altro gruppo nel Parlamento europeo. Non può esserlo perché nell’ultima tornata elettorale ha sostenuto liste avversarie del Pd”.

“Lo dico ai nostri iscritti, ai nostri militanti e ai nostri simpatizzanti - ha sottolineato Vaccari - tra questi ultimi vorrei amichevolmente includere anche Alessandro Gassmann che ha lanciato un duro attacco sui social contro il Pd sulla vicenda Giarrusso. Nessun pericolo: Giarrusso non può ricevere la tessera”, ha ribadito Vaccari. L’attore aveva dichiarato che non avrebbe più votato nel caso in cui l’ex grillino si fosse iscritto al Pd.