Mauro Corona, commovente messaggio a Franco di Mare: "Seppelliamo tutte le ruggini"

01 maggio 2024 a

a

a

Siamo a È sempre cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4, la puntata è quella di martedì 30 aprile. E si tratta della prima puntata dopo che Franco Di Mare ha parlato della sua gravissima malattia, la scorsa domenica a Che tempo che fa di Fabio Fazio. Un caso doloroso, quello che riguarda l'ex direttore di Rai 3.

E proprio ai tempi della direzione di Rai 3, tra Di Mare, Bianca Berlinguer e Mauro Corona ci furono frizioni, duri scontri. Insomma, lavoro. E sul lavoro spesso e volentieri capita di scontrarsi. Ma di fronte alla malattia, ovviamente, tutto quel trascorso conta zero. E ci tengono a sottolinearlo sia la Berlinguer sia Corona nel corso del programma in onda sulle reti Mediaset.

Il primo a parlare è lo scrittore e alpinista: "Ho saputo del nostro amico Franco Di Mare. Gli ho mandato un messaggio: che tenga duro, io sono al suo fianco con abbracci di energia. Se ha bisogno del Cro di Aviano, io lì conosco tutti avendo avuto le figlie, purtroppo, ricoverate lì. Quindi caro Franco seppelliamo le ruggini, tieni duro e ti mando energia. Ciao", conclude Corona.

"Al posto del polmone destro c'era il nulla": Di Mare e il tumore, i dettagli del dramma

Quindi la conduttrice: "Davvero abbiamo avuto tanti scontri anche noi con Franco Di Mare ma in questo momento ci teniamo a dargli un abbraccio fortissimo, perché insomma, sappiamo che non sta bene, sta molto male. Quindi davvero, tutta la forza che è possibile nonostante tutto quello che è successo nel passato, che ora non conta assolutamente più", conclude Bianca Berlinguer.