Cospito, Ilaria Cucchi: "Non vuole più vedere politici"

"Alfredo Cospito non vuole più vedere politici": a riferirlo Ilaria Cucchi, che oggi è andata a visitare l'anarchico che da oltre cento giorni è in sciopero della fame proprio contro il regime del carcere duro in cui si trova. Lasciando il penitenziario di Opera, la senatrice di Alleanza Verdi-SI ha sottolineato che il detenuto "non ha nessuna intenzione di interrompere lo sciopero della fame".

"La prima cosa che mi ha detto è che non vuole più incontrare politici e che mi ha ricevuta solo per la mia storia", ha affermato la Cucchi. Che poi ha aggiunto: "È questo il motivo per cui io oggi sono venuta qui: mio fratello è morto di carcere e nessuno più deve morire di carcere". Inoltre, Cospito ha invitato la senatrice "a non pensare a lui ma ai detenuti anziani e malati".

Parlando della salute del detenuto, la Cucchi ha detto: "Ho trovato le condizioni di Alfredo Cospito a dir poco allarmanti e peggiora di giorno in giorno, di ora in ora". Al termine della visita, durata circa un’ora al carcere di Opera a Milano, la senatrice ha confessato: "La cosa che mi dà più preoccupazione è che non ha alcuna intenzione di interrompere lo sciopero della fame. Dice che per lui è una lotta politica".