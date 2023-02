Meloni ai suoi, retroscena: "Cospito? Tempismo sospetto, sono preoccupata"

05 febbraio 2023 a

Un legittimo sospetto, quello di Giorgia Meloni. Si parla ancora di Alfredo Cospito, l'anarchico al 41 bis che da tempo conduce uno sciopero della fame, e si parla delle polemiche attorno alla vicenda, esplose sull'asse Donzelli-Delmastro. Il premier ieri, sabato 4 febbraio, ha risposto agli attacchi con una lettera al Corriere della Sera, in cui ha escluso le dimissioni per i due esponenti di FdI, invitando però tutti ad abbassare i toni.

Ma oltre alle parole pubbliche, secondo l'AdnKronos, ci sono quelle rivolte al partito nelle chat di FdI, in cui Meloni si è detta "molto preoccupata dalle risposte al mio appello, credo che l'opposizione preferisca continuare ad alimentare la polemica attorno a questa vicenda". E infatti, il giorno dopo, gli attacchi, sempre più feroci, sono proseguiti, forse sono anche saliti di intensità.

Ma non è tutto. Sempre secondo la AdnKronos, infatti, "tutti i contorni di questa vicenda sono abbastanza inquietanti, compresa la tempistica che quasi sovrappone la nascita del governo all'inizio dello sciopero della fame di Cospito", nota con i suoi. Insomma, un tempismo sospetto. E ancora, aggiunge il premier. "È possibile che io stia esagerando e spero sia così, ma comunque vada serve che tutti siano concentrati e seri. Continuiamo a lavorare per cercare di dare risposte", ha concluso. Insomma, una Meloni preoccupata dal "timing": Cospito inizia lo sciopero della fame appena lei plana a Palazzo Chigi, oggi sta accadendo quel che sta accadendo. Una coincidenza? Possibile. Come è possibile il contrario...